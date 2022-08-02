Про це повідомив 24 каналу військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, є вкрай цікаві винищувачі.

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Яким літакам віддають перевагу в світі

Катков розповів, що абсолютна більшість країн-сусідів України обрала колись винищувач F-16, маючи можливість закупити інші літаки. Деякі країни зробили вибір на користь палубного винищувача F/A-18, який теж є доволі цікавим літаком.

Щодо Gripen – вкрай цікавий літак. Мені подобається. Але давайте будемо чесні: його основний оператор – це Швеція, тому що це їхній літак,

– зауважив експерт.

Однак, за його словами, як платформа Gripen насправді буде жити недовго порівняно з винищувачами F-16, котрі є у 30 країнах світу й загалом яких налічується 4 тисячі бортів.

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Які особливості F-16 та Gripen

Катков зазначив, що літак F-16 дешевший в обслуговуванні, а також легше знайти місце, де це можна робити.

Щодо F-16, то він просто у довготривалому циклі у використанні, в експлуатації буде навіть дешевший, ніж той же самий Gripen,

– заявив він.

За словами Каткова, F-16 є літаком так званої відкритої архітектури. Тобто до нього можна під'єднувати будь-які підвісні контейнери, які вже виробляються у країнах НАТО

Тобто функціонал літака – це не тільки піднятися в повітря, крилом помахати,

– зауважив експерт.

Він наголосив, що це і ракети запустити, це і розвідка. Тобто потрібно мати розвідувальні контейнери і можливість встановлення радіо-технічних контейнерів, які використовуються для локалізації ворога.

Що відомо про літаки F-16 Block 70/72

Катков зазначив, що зараз на виробництві у США перебувають бойові літаки F-16 Block 70/72, які є доволі сучасними.

Вони вже відрізняються двигунами. Принаймні є вибір, який двигун тобі більше подобається. А потім ще ти накидуєш на нього комплектацію,

– пояснив він.

Експерт додав, що можна замовити, зокрема, щоб був сучасніший радар, або ж обрати менш сучасний, який обійдеться дешевше.

До речі! Повітряні сили ЗСУ вдало атакують росіян. На кількох стратегічних напрямках наша штурмова авіація завдала потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності.

Більше про потребу України у бойових літаках

Україні необхідні західні винищувачі не лише зараз на полі бою. За словами військового кореспондента видання The Kyiv Independent Іллі Пономаренка, проблема значно глибша, адже колись доведеться оновити весь парк радянських військових літаків.

Для того, щоб почати потужний контрнаступ, Україні не вистачає серйозної зброї. Директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак назвав отримання Україною літаків – одним з ключових питань у війні з росією.

У Словаччині заявили, що можуть передати старі літаки Україні, аби допомогти захищатись від російського агресора. Чехія вже погодилась посприяти цьому.

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