Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, після того, як Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання, справа – за західними партнерами.

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Скільки пілотів Україна готова відправити на навчання

Юрій Ігнат заявив, що партнери повинні визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні. У контексті посилення ППО України Ігнат заявив, що протиповітряна оборона складається і з винищувального прикриття.

Винищувачі – це найдорожча річ… Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях,

– заявив він.

Речник Повітряних сил розповів, що наразі авіація України – це радянські МіГи та "Сушки", крайні з яких наша країна отримала ще в 1991 році. За словами Ігната, ці винищувачі не відповідають військовим загрозам, "які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами".

Ігнат заявив, що для України нагальне питання отримання винищувачів західного зразка, зокрема американських літаків F15, F16. Він повідомив, що для отримання літаків триває робота на всіх напрямках – дипломатичному та військово-політичному.

Повідомляється, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу пілотів, які готові вчитися пілотувати сучасні винищувачі.

Це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом,

– розповів Ігнат.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі F-16, F-15 або Gripen. Україна прагне отримати сучасні винищувачі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Якщо навесні Україна просила НАТО закрите небо, то згодом змінила риторику. У Києві висловили готовність самостійно закрите небо, однак для цього потрібні сучасні літаки.

Втім, у США побоюються передавати Україні винищувачі, щоб не спровокувати Росію на ескалацію конфлікту.

Влітку Олексій Резніков повідомляв, що є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію літаків. Заяві Резнікова передувало те, що Палата представників ухвалила рішення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання військових пілотів України.

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