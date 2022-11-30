Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он отметил, что Россия отказалась от формирования батальонных тактических групп в своем войске.
Важно ВСУ уничтожают важные объекты россиян, а у тех – безумные потери: карта боевых действий на 30 ноября
Генерал-майор объяснил, что такие батальонные тактические группы предусматривают более современное использование Вооруженных сил, в частности, управление малыми подразделениями.
Россия не умеет воевать мобильными группами
Ягун отметил, что малые подразделения могут концентрировать все имеющиеся военные возможности, например артиллерию, мотопехоту, собственную логистику и самостоятельное принятие решений. Россияне не умеют так руководить своей армией.
Это заскорузлое управление войсками и попытка модернизировать подразделения на высшем уровне – все в комплексе показывает, что Россия так и не смогла перейти на более современный уровень и осталась на уровне конца 19 – начала 20 века,
– уверен Ягун.
По его мнению, россияне вынуждены переходить к прежней дивизионной системе военной подготовки. К примеру, они объединяют подразделения. У них есть отдельно пехота, мотопехота, танковые войска и артиллерия.
Они не могут обеспечить маленькие подразделения всем необходимым логистически, им гораздо легче знать, что отдельно идет логистика на артиллерию, отдельно на танки, отдельно на мотопехоту,
– заметил генерал-майор.
Ягун подчеркнул, что на самом деле современная война совсем иная. Это мобильная война, и никто не проводит ныне фронтальные наступления миллионными группировками, тысячами танков и сотнями тысяч артиллерии.
По теме Миф о "генерале Мороза": почему зима не станет союзником для России
Генерал-майор СБУ в запасе считает, что Россия фактически признала, что не может воевать по современным образцам и сделала несколько шагов назад.
Россияне – это нация, которая не понимает, что происходит и не желает понимать. Они могут потерять и миллион, и два, и десять. Их это не остановит, к сожалению,
– подытожил Ягун.
Виктор Ягун о невозможности российской армии модернизироваться: смотрите видео
Как воюет Россия: что известно
- По состоянию на 30 ноября ВСУ ликвидировали 88 880 российских захватчиков. Российсская армия в Украине несет огромные потери.
- В России хотят отправлять на войну с Украиной ученых. И хотя для их кандидатов и докторов наук пытались выбить отсрочку, в российском минобороны отвергли это предложение.
- По данным Института изучения войны, российские силы уже не разворачивают батальонные тактические группы. По оценкам ISW, с апреля российские БТГр были деградированы во время своих же наступлений.