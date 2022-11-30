Аналитики из Института изучения войны считают, что россияне расформировали свои БТГр.

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БТГр продемонстрировали свою неэффективность

Недавно Министерство обороны Великобритании заявило, что относительно небольшое количество пехоты БТГр, децентрализованное распределение артиллерии и ограниченная независимость решений этих групп препятствовали их успеху в Украине.

По оценкам ISW, начиная с апреля, российские БТГр были деградированы в ходе своих же наступлений, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск, а более поздние попытки вернуть в строй эти группы для восстановления их боевой силы не увенчались успехом.

Что произошло с батальонно-тактическими группами в России

Аналитики считают, что, вероятно, с тех пор персонал и боевую мощь БТГр Россия перевела в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной.

Также они добавили, что у российских сил есть устаревшее оборудование, а еще оккупантам не хватает персонала.

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