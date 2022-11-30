Ученые страны-оккупанта не сделали ничего, чтобы остановить войну. Их устраивало то, что Россия совершает геноцид. Однако, испугавшись за себя, ученые забили тревогу. Об этом информируют росСМИ, сообщает 24 канал .

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В частности, начали выпрашивать отсрочку. Однако российское минобороны послало их в совершенно не научном направлении. Теперь придется ехать умирать в Украине.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время обращения 29 ноября заявил, что еще до конца 2023 года Россия потеряет в Украине 100 тысяч оккупантов.

Общие данные о потерях врага

Россия армия в Украине несет колоссальные потери. По состоянию на 30 ноября Генштаб сообщил, что ликвидировать удалось уже 88 880 российских захватчиков. Также украинские защитники и защитницы уничтожили:

танков – 2914;

боевых бронированных машин – 5872;

артиллерийских систем – 1902;

РСЗО – 395;

средства ПВО – 210;

самолетов – 280;

вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;

крылатые ракеты – 531;

корабли/катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4429;

специальная техника – 163.

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