Ученые страны-оккупанта не сделали ничего, чтобы остановить войну. Их устраивало то, что Россия совершает геноцид. Однако, испугавшись за себя, ученые забили тревогу. Об этом информируют росСМИ, сообщает 24 канал .

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В частности, начали выпрашивать отсрочку. Однако российское минобороны послало их в совершенно не научном направлении. Теперь придется ехать умирать в Украине.

Общие данные о потерях врага

Россия армия в Украине несет колоссальные потери. По состоянию на 30 ноября Генштаб сообщил, что ликвидировать удалось уже 88 880 российских захватчиков. Также украинские защитники и защитницы уничтожили:

  • танков – 2914;
  • боевых бронированных машин – 5872;
  • артиллерийских систем – 1902;
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 210;
  • самолетов – 280;
  • вертолетов – 261;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
  • крылатые ракеты – 531;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4429;
  • специальная техника – 163.

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