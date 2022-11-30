Ученые страны-оккупанта не сделали ничего, чтобы остановить войну. Их устраивало то, что Россия совершает геноцид. Однако, испугавшись за себя, ученые забили тревогу. Об этом информируют росСМИ, сообщает 24 канал .
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В частности, начали выпрашивать отсрочку. Однако российское минобороны послало их в совершенно не научном направлении. Теперь придется ехать умирать в Украине.
Общие данные о потерях врага
Россия армия в Украине несет колоссальные потери. По состоянию на 30 ноября Генштаб сообщил, что ликвидировать удалось уже 88 880 российских захватчиков. Также украинские защитники и защитницы уничтожили:
- танков – 2914;
- боевых бронированных машин – 5872;
- артиллерийских систем – 1902;
- РСЗО – 395;
- средства ПВО – 210;
- самолетов – 280;
- вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
- крылатые ракеты – 531;
- корабли/катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4429;
- специальная техника – 163.
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