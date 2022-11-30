Науковці країни-окупантки не зробили нічого, аби зупинити війну. Їх влаштовувало те, що Росія скоює геноцид. Однак, перелякавшись за себе, науковці забили на сполох. Про це інформують росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, почали випрошувати відстрочку. Однак російське міноборони послало їх у геть не науковому напрямку. Тепер доведеться їхати помирати в Україну.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час звернення 29 листопада заявив, що ще до кінця 2023 року Росія втратить в Україні 100 тисяч окупантів.

Загальні дані про втрати ворога

Росія армія в Україні зазнає колосальних втрат. Станом на 30 листопада Генштаб повідомив, що ліквідувати вдалося вже 88 880 російських загарбників. Також українські захисники та захисниці знищили:

танків – 2914;

бойових броньованих машин – 5872;

артилерійських систем – 1902;

РСЗВ – 395;

засоби ППО – 210;

літаків – 280;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;

крилаті ракети – 531;

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429;

спеціальна техніка – 163.

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