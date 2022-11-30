Спикер Минобороны США Пэт Райдер отметил, что отправлять системы ПВО в Украину пока не планируют.

Ранее США рассматривают возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot, – СМИ

Что касается батарей Patriot из США – сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину,

– сказал чиновник.

Тогда его спросили, будет ли США играть роль, если союзник решит послать Киеву свою систему Patriot. Райдер отметил, что это суверенное решение государств. Однако он предполагает, что это будет обсуждаться в Альянсе, поскольку это касается стран НАТО.

Спикер заверил, что США будут продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить оборонные потребности Украины.

Почему не хотят поставлять систему Patriot

Райдер объяснил, что системы Patriot, танки M1 или передовые истребители требуют существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Эти системы не работают по принципу "подключи и работай".

Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что мы считаем противовоздушную оборону приоритетом,

– добавил чиновник.

Сейчас размышляют, что можно передать Украине, чтобы Киев мог начать использовать это без промедлений.

Что этому предшествовало

Когда на территории Польши упала ракета, Германия предложила предоставить Варшаве ЗРК Patriot. Польша отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы противовоздушной обороны Украине.

Германия ответила, что Украина не получит эти системы, потому что они предназначены для использования только на территории НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в Альянсе обсуждают вероятность поставок этих систем в Украину.

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