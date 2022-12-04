Про це заявила директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс. За її словами, зниження темпу бойових дій будуть фіксувати в найближчі місяці.

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У США сумніваються, що Росія буде готова до наступу після зими

Ми вже спостерігаємо деяке зниження темпів конфлікту... І ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці,

– сказала вона.

В американській розвідці заявили, що Україна та Росія намагатимуться переформувати війська та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими.

"Насправді ми маємо достатньо скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити", – сказала Гейнс. Вона додала, що перспективи на цей період для українців "більш оптимістичні".

Про що ще сказали в розвідці США

За словами Гейнс, у США не фіксують жодних доказів зниження волі України до опору, незважаючи на масовані атаки на енергосистему України.

Вона підкреслила, що атаки Росії на енергетику значно підірвали українську економіку. Однак, на її думку, президент Росії Владімір Путін був здивований тим, що його війська не досягли більшого.

Гейнс зауважила, що Кремль, ймовірно, витрачає свої воєнні запаси "досить швидко", а тому звертається до інших країн за боєприпасами.

Яка наразі ситуація на фронті