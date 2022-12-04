Цю інформацію Евріл Гейнс доклала на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана. За її словами, росіянам не вдалось досягти мети, якої вони жадали, атакуючи енергооб'єкти України.

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Що кажуть у розвідці США про атаки Росії по нашій енергетиці

Директорка американської розвідки заявила, що Росія з жовтня атакує енергетичну інфраструктуру України для того, щоб частково підірвати волю українців до опору.

На мій погляд, жодних доказів того, що вона (воля до опору – 24 канал) просто зараз, на нинішньому етапі, була підірвана, немає,

– заявила Евріл Гейнс.

Однак у розвідці США припустили, що з часом атаки росіян можуть вплинути на нашу енергетику та критичну інфраструктуру. Також директорка заявила, наскільки вплинуть російські атаки залежить від того:

на що Кремль піде;

на що він здатен;

а також, наскільки стійкою буде критична інфраструктура України;

та наскільки США зможуть допомогти її захистити.

"Економіка України страждає дуже сильно… Очевидно, що руйнування енергосистеми матиме вплив і на неї", – запевнила Евріл Гейнс.

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