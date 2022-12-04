Цю інформацію Евріл Гейнс доклала на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана. За її словами, росіянам не вдалось досягти мети, якої вони жадали, атакуючи енергооб'єкти України.
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Що кажуть у розвідці США про атаки Росії по нашій енергетиці
Директорка американської розвідки заявила, що Росія з жовтня атакує енергетичну інфраструктуру України для того, щоб частково підірвати волю українців до опору.
На мій погляд, жодних доказів того, що вона (воля до опору – 24 канал) просто зараз, на нинішньому етапі, була підірвана, немає,
– заявила Евріл Гейнс.
Однак у розвідці США припустили, що з часом атаки росіян можуть вплинути на нашу енергетику та критичну інфраструктуру. Також директорка заявила, наскільки вплинуть російські атаки залежить від того:
- на що Кремль піде;
- на що він здатен;
- а також, наскільки стійкою буде критична інфраструктура України;
- та наскільки США зможуть допомогти її захистити.
"Економіка України страждає дуже сильно… Очевидно, що руйнування енергосистеми матиме вплив і на неї", – запевнила Евріл Гейнс.
Останні заяви експертів щодо інфраструктури України
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог дещо змінив свою стратегію. Зокрема, Росія чекає, коли в Україні стане достатньо холодно, орієнтовно до 10 градусів морозу і тоді ударить.
- Та у ДТЕК дещо заспокоюють. Зокрема, директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що після удару 23 листопада подекуди світло відновили за декілька годин, у деяких регіонах – за декілька днів.
- Проте Максим Тімченко запевнив, що українські енергетики знають, як справлятися зі складними ситуаціями і користуються своєю технічною креативністю, щоб з'єднувати різні частини енергосистеми.
- Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ми розуміємо, скільки ракет має Росія. Приблизно ще на 3 – 4 атаки.