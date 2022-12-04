Эту информацию Эврил Гейнс рассказала на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана. По ее словам, россиянам не удалось достичь цели, которой они хотели, атакуя энергообъекты Украины.

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Что говорят в разведке США об атаках России по нашей энергетике

Директор американской разведки заявила, что Россия с октября атакует энергетическую инфраструктуру Украины для того, чтобы частично подорвать волю украинцев к сопротивлению.

На мой взгляд, никаких доказательств того, что она (воля к сопротивлению – 24 канал) прямо сейчас, на нынешнем этапе, была подорвана, нет,

– заявила Эврил Гейнс.

Однако в разведке США предположили, что со временем атаки россиян могут повлиять на нашу энергетику и критическую инфраструктуру. Также директор заявила, что насколько повлияют российские атаки зависит от того:

на что пойдет Кремль;

на что он способен;

а также, насколько устойчивой будет критическая инфраструктура Украины;

и насколько США смогут помочь защитить ее.

"Экономика Украины страдает очень сильно… Очевидно, что разрушение энергосистемы повлияет и на нее", – заверила Эврил Гейнс.

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