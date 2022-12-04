Эту информацию Эврил Гейнс рассказала на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана. По ее словам, россиянам не удалось достичь цели, которой они хотели, атакуя энергообъекты Украины.
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Что говорят в разведке США об атаках России по нашей энергетике
Директор американской разведки заявила, что Россия с октября атакует энергетическую инфраструктуру Украины для того, чтобы частично подорвать волю украинцев к сопротивлению.
На мой взгляд, никаких доказательств того, что она (воля к сопротивлению – 24 канал) прямо сейчас, на нынешнем этапе, была подорвана, нет,
– заявила Эврил Гейнс.
Однако в разведке США предположили, что со временем атаки россиян могут повлиять на нашу энергетику и критическую инфраструктуру. Также директор заявила, что насколько повлияют российские атаки зависит от того:
- на что пойдет Кремль;
- на что он способен;
- а также, насколько устойчивой будет критическая инфраструктура Украины;
- и насколько США смогут помочь защитить ее.
"Экономика Украины страдает очень сильно… Очевидно, что разрушение энергосистемы повлияет и на нее", – заверила Эврил Гейнс.
Последние заявления экспертов относительно инфраструктуры Украины
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг несколько изменил свою стратегию. В частности, Россия ждет, когда в Украине станет достаточно холодно, ориентировочно до 10 градусов мороза, и тогда ударит.
- Но в ДТЭК людей немного успокоили. В частности, директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что после удара 23 ноября кое-где свет восстановили через несколько часов, местами – через несколько дней.
- Тем не менее Максим Тимченко заверил, что украинские энергетики знают, как справляться со сложными ситуациями, и пользуются своей технической креативностью, чтобы соединять разные части энергосистемы.
- Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что мы понимаем, сколько ракет есть у России. В частности, еще на 3 – 4 атаки.