В разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной советник главы ОП Михаил Подоляк озвучил новую тактику врага. Он рассказал, когда следует ожидать следующего массированного ракетного удара.
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Хотят осуществить "людоедские" планы
Подоляк отметил, что россияне не наносят ракетные удары сейчас вполне сознательно. По его мнению, враг ждет, когда в Украине похолодает. К примеру, температура за окном опустится до -10 градусов.
Мне кажется, что сейчас тактика России несколько изменилась: они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8 – 10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине,
– заметил Подоляк.
Соответствующая тактика, по словам советника главы ОП, – "совершенно людоедская". Он подчеркнул, что враг ожидает возможности "максимально жестко заморозить". Не исключено, что на этот раз основной удар придется именно на отопление, а не на энергетику.
Какими могут быть следующие атаки
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что россияне не прекратят наносить массированные ракетные удары. Согласно разным данным, у них в запасе есть ракет по крайней мере на 3 – 4 такие атаки.
- Военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предположил, почему Россия в этот раз взяла более длинную паузу между ударами. По его словам, на это повлияло несколько факторов. Прежде всего тот, что враг ожидает начала холодов. Кроме того, ему нужно узнать, куда бить. Для этого следует получить информацию о работе объектов, куда подвезли генераторы и т.п.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, когда враг может нанести массированный ракетный удар. По его словам, оккупанты могут это сделать в День Вооруженных Сил Украины, который отмечают 6 декабря. Соответствующее предположение он сделал, анализируя "привычки и особенности" Путина и его привязанность к сакральным датам.
- Заметим, что 2 декабря враг решил еще раз поиграть мускулами. В небо он поднял три Ту-95, а также вывел в акваторию Черного моря множество своих судов, в том числе ракетоноситель с "Калибрами". Но тогда никаких обстрелов не последовало.