Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ЗСУ поступово просуваються на напрямку Сватове – Кремінна завдяки замерзлій землі.

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ЗСУ поступово просуваються на напрямку Сватове – Кремінна

Гайдай зазначив, що найближчим часом новини, які озвучать, будуть "дуже позитивні". Далі, як сказав Гайдай, "це дасть розвивати успіх на певних напрямках".

Голова Луганської ОВА не повідомив деталі наступу, щоб не завадити тому, що відбувається. Водночас він наголосив, що ЗСУ важко даються кожні 50 – 100 метрів звільненої Луганщини, але "звісно є успіхи".

Водночас в районі Бахмута та Білогорівки замерзла земля йде на користь російським окупантам.

На Бахмутському напрямку, за словами Гайдая, росіяни застосовують артилерію та авіацію і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте наші воїни стримують окупантів.

Хто отримає перевагу від замерзлого ґрунту

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що промерзлий ґрунт дійсно дає важкій техніці, зокрема танками чи БМП, просуватися під час наступальних діях.

За його словами, замерзлий ґрунт дасть перевагу тому, хто краще підготується до ведення бойових дій в таких умовах.

Він наголосив, що в ЗСУ роблять все, щоб бути готовими до зимового ведення бойових дій. Повідомляється, що техніку переводять на зимову експлуатацію і забезпечують підрозділи спеціальним одягом та амуніцією для зимового часу.

Водночас Чериватий зазначив, що в зимовий період важче робити маскування. Крім того, підрозділам важче пересуватися, аніж у літній чи осінній період.

Втім, за словами Череватого, все це враховується під час планування операцій.

Як показували попередні операції, Київська, Харківська й Лиманська, ми намагалися бути завжди на крок попереду ворога і завдяки цьому вигравати, не маючи навіть значної переваги в особовому складі чи техніці,

– сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий підкреслив, що в Росії особовий склад, зокрема мобілізовані та представники ПВК "Вагнера", не зовсім підготовлені як військовослужбовці до ведення бойових дій, особливо в зимовий час.

Наразі, як сказав речник, Росія намагається поповнювати запаси і розконсервовує техніку зі складів тривалого зберігання. Ця техніка не завжди підготовлена до експлуатації, особливо взимку.

Відтак, констатував Чериватий, це напружує логістику Росії та уповільнює планування до великих наступальних дій.