Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, що швидше ця дорожня нитка буде перерізана ЗСУ, то швидше ми покращимо стратегічні положення для відвоювання Луганської області.

До теми Сезон підсніжників відкрито: щодня через холод Росія втрачає до 200 військових

На думку військового експерта, тоді ворог буде змушений відходити далеко, аж до Старобільська.

Окупанти хочуть відсунути ЗСУ від траси

Черник пояснив, що будь-яка транспортна гілка, яка має хороше тверде покриття дуже важлива для ведення бойових дій, щоб доправляти артилерійські снаряди.

Вантажівки, які довозять боєприпаси – це 5 – 7 тонн. Скажімо, в утентований КАМАЗ може увійти до 60 штук боєприпасів для артилерійської установки 2С-19. А війна є переважно артилерійською,

– сказав військовий.

Він відзначив, що росіяни практикують таке явище на війні, як вогневі вали, коли щоденно використовується до 20 тисяч боєприпасів.

Звичайно, це вже не ті вогневі вали, які росіяни виставляли влітку – до 60 тисяч боєприпасів на день. Але все рівно боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство і воду треба возити,

– сказав Черник.

Він наголосив, що мокрим ґрунтом боєприпаси довозити складно. Для цього потрібна дорога або залізниця. Саме тому так запекло тиснуть окупанти на Бахмутському напрямку, щоб відсунути ЗСУ від так званого Дебальцівського залізничного вузла.

"Від Бахмута до Дебальцевого 40 кілометрів, але активні системи залпового вогню, особливо РСЗО HIMARS досягають на 84 кілометри. Все, що треба розуміти", – підсумував військовий оглядач.

Петро Черник про важливість напрямку Сватове – Кремінна: дивіться відео

Ситуація на лінії Сватове – Кремінна: що відомо