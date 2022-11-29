Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, чем скорее эта дорожная нить будет перерезана ВСУ, тем быстрее мы улучшим стратегические положения для отвоевания Луганской области.

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По мнению военного эксперта, тогда враг будет вынужден отходить далеко, вплоть до Старобельска.

оккупанты хотят отодвинуть ВСУ от трассы

Черник объяснил, что любая транспортная ветка, имеющая хорошее твердое покрытие, очень важна для ведения боевых действий , чтобы доставлять артиллерийские снаряды.

Грузовики, довозящие боеприпасы – это 5 – 7 тонн. Скажем, в утентованный КамАЗ может войти до 60 штук боеприпасов для артиллерийской установки 2С-19. А война преимущественно артиллерийская,

– сказал военный.

Он отметил, что россияне практикуют такое явление на войне, как огневые валы, когда ежедневно используется до 20 тысяч боеприпасов.

Конечно, это уже не те огневые валы, которые россияне выставляли летом – до 60 тысяч боеприпасов в день. Но все равно боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие и воду надо возить,

– сказал Черник.

Он подчеркнул, что мокрой почвой боеприпасы довозить сложно. Для этого нужна дорога или железная дорога. Именно поэтому так яростно давят окупанты на Бахмутском направлении, чтобы отодвинуть ВСУ от так называемого Дебальцевского железнодорожного узла.

"От Бахмута до Дебальцево 40 километров, но активные системы залпового огня, особенно РСЗО HIMARS достигают на 84 километра. Все, что нужно понимать", – подытожил военный обозреватель.

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