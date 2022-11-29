При цьому, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, ситуація у прикордонних військових базах у Росії, тимчасово окупованому Криму чи Білорусі не надто відрізняється від фронтової. Оскільки більшість мобілізованих утримують банально в полях у літніх наметах та із невідповідним спорядженням.

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Фактично єдина різниця в існуванні російського контингенту у точках збору поза фронтом відрізняється від зони бойових дій тим, що десь на Донбасі росіяни гинуть набагато швидше під вогнем української артилерії.

Лише 10% "чмобіків" забезпечені зимовим одягом

У польових таборах смерть та страждання мобілізованих тривають подекуди значно довше. Адже вони повільно замерзають та помирають від переохолодження чи запалення легень без медичної допомоги.

Втім, і на лінії зіткнення окупантам вистачає страждань. Бо ті, хто дивом виживають під час чергових штурмів, так само не можуть зігрітися на позиціях.

Згідно зі статистикою, російське міністерство оборони забезпечило лише 10% частково мобілізованих зимовою формою. Якщо ж казати про кадрових військовослужбовців, то тут ситуація значно краща – Кремль зміг провести заміну спорядження 60% свого контингенту.

Фактично єдине, що більш-менш рятує "Ваньок", це придбання теплого одягу за свої гроші. Однак наявність бушлату чи ватника не може врятувати від холоду якщо ти живеш у бліндажі без буржуйки, спальника та із постійно мокрими ногами.

То ж не встигли ще початись календарна зима та дійсно сильні морози, як російські військові почали замерзати на смерть.

Щодобові втрати загарбницького війська "двохсотими" від переохолодження сягають у середньому позначки до 200 осіб. Ще від 50 до 100 росіян кожного дня отримають обмороження різного ступеню важкості.

Зрозуміло, що підхід кремлівського командування до війни та забезпечення солдатів всім необхідним ніяк не передбачає виділення хоча б якихось компенсацій загиблим чи постраждалим від морозів. Максимум на що можуть розраховувати обморожені "чмобіки", якщо залишаться живими – безкоштовна ампутація кінцівки у польовому таборі.

Придбаний за власні гроші одяг на передовій одразу ж відбирають

Самі ж мобілізовані, яких ще не відправили на війну, визнають, що на відміну від загарбників, що вже беруть участь у бойових діях, вони можуть організувати собі купівлю та переправлення всього необхідного спорядження для життя у полях.

Однак, по-перше, у більшості немає на це коштів, адже їм і без того довелося купувати бронежилети та шолом за власний рахунок.

По-друге, у російських воєнторгах зараз практично неможливо знайти ані термобілизну, ані бушлат, ані взуття. А якщо щось і буде в наявності, цінник на такий товар обов’язково завищать щонайменше вп’ятеро. При цьому якість спорядження буде просто жахливою.

Втім, можливість купити собі теплий одяг геть не означає, що на фронті мобілізований загине не від холоду, а від випущеної з HIMARS ракети. Адже у перші ж години після передислокації мобілізованих на передову більш досвідчені солдати забирають у них взагалі все, що лише можуть.

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Контрактники, найманці, кадировці, бойовики з Донбасу чи такі ж самі мобілізовані обов’язково влаштовують новоприбулим обшуки та змусять їх поділитися з товаришами по зброї чимось тепленьким. Мовляв, більш досвідчені мають більше шансів на виживання, а щойно прибуті на фронт все одно загинуть найближчим часом, але так хоча б "зроблять добру справу".