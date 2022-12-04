Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная благодаря замерзшей земле.

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ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная

Гайдай отметил, что в ближайшее время озвученные новости будут "очень положительными". Далее, как сказал Гайдай, "это позволит развивать успех на определенных направлениях".

Глава Луганской ОВА не сообщил детали наступления, чтобы не помешать происходящему. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тяжело даются каждые 50 – 100 метров освобожденной Луганщины, но "конечно, есть успехи".

В районе Бахмута и Белогоровки замерзшая земля идет на пользу российским оккупантам.

На Бахмутском направлении, по словам Гайдая, россияне применяют артиллерию и авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако наши воины сдерживают оккупантов.

Кто получит преимущество от замерзшей почвы

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что промерзшая земля действительно дает тяжелой технике, в частности танкам или БМП, продвигаться во время наступательных действий.

По его словам, замерзшая земля даст преимущество тому, кто лучше подготовится к ведению боевых действий в таких условиях.

Он подчеркнул, что в ВСУ делают все, чтобы быть готовыми к зимнему ведению боевых действий. Сообщается, что технику переводят на зимнюю эксплуатацию и обеспечивают подразделения специальной одеждой и снаряжением для зимнего времени.

В то же время Череватый отметил, что в зимний период труднее делать маскировку. Кроме того, подразделениям труднее передвигаться, чем в летний или осенний период.

Впрочем, по словам Череватого, все это учитывается при планировании операций.

Как показывали предыдущие операции, Киевская, Харьковская и Лиманская, мы старались быть всегда на шаг впереди врага и благодаря этому выигрывать, не имея даже значительного преимущества в личном составе или технике,

– сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый подчеркнул, что в России личный состав, в том числе мобилизованные и представители ЧВК "Вагнера", не совсем подготовлены как военнослужащие к ведению боевых действий, особенно в зимнее время.

Сейчас, как сказал спикер, Россия пытается пополнять запасы и расконсервирует технику из складов длительного хранения. Эта техника не всегда подготовлена к эксплуатации, особенно зимой.

Следовательно, констатировал Череватый, это напрягает логистику России и замедляет планирование крупных наступательных действий.