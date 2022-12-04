Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, всего за 2 дня потери врага на Донбассе составили более 200 человек.

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Так, в период с 28 по 30 ноября 2022 года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Нечего лезть на чужую землю. Одно сейчас оккупантам помогает – на улице теперь естественный рефрижератор. Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим,

– подчеркнул Гайдай.

В ВСУ рассказали, какие войска россияне бросают на Донбасс

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Россия отправляла в Украину более профессиональный состав своего войска. Впрочем, сейчас из-за массовых потерь страна-агрессорка отправляет кого угодно. Так, войска спецназовцев из разных систем, хорошо подготовленных, Россия вынуждена заменять зэками.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 90 600 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

По состоянию на 3 декабря украинские воины уничтожили:

танков – 2 917 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;

РСЗО – 395 единиц;

средств ПВО – 210 единиц;

самолетов – 280 единиц;

вертолетов – 263 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;

крылатых ракет – 531 единица;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;

специальной техники – 163 единицы.

С оружием у оккупантов тоже не все так хорошо. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия уже использует стратегический запас.