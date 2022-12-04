Лікувальні заклади тимчасово окупованого Донецька буквально забиті пораненими військовослужбовцями російської армії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає 24 канал.

До речі Впевнено наближаємося до 100 тисяч: втрати ворога станом на 4 грудня

Детальніше про втрати ворога на Донбасі

У Генштабі наголошують, що ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Наразі відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк також переповнені пораненими російськими загарбниками. Ба більше, всі планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін. Нових поранених – не приймають.

До речі, у Новопсковське територіальне медичне об'єднання Луганщини лише за останні дні доставлено до 300 поранених окупантів.

Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру

Упродовж цієї доби, 4 грудня, окупанти завдали 2 ракетних удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, підп прицілом ворога вкотре опинилися об'єкти цивільної інфраструктури Нікополя та Херсона.

Зверніть увагу! У Генштабі попереджають, що загроза ракетних ударів ворога по енергосистемі та критичній інфраструктурі України зберігається. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки та під час тривоги перебувайте в укритті.

Що відбувається на основних напрямках фронту

Бійці Путіна продовжують зосереджувати зусилля на стримуванні Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються наступати. Для підтримки наземних угруповань застосовують авіацію.

Ситуація на полі бою: дивіться карту

Що відбувається на інших напрямах фронту: