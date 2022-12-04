Лечебные заведения временно оккупированного Донецка буквально забиты ранеными военнослужащими российской армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Детальнее рассказывает 24 канал.

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Детальнее о безумных потерях врага на Донбассе

Враг продолжает нести безумные потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные заведения Донецка также переполнено ранеными российскими захватчиками. Более того, все плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок. Новых раненых – не принимают.

Кстати, в Новопсковское территориальное медицинское объединение Луганщины только за последние дни доставлено до 300 раненых оккупантов.