У мережі з'явилися кадри, які доводять, що ЗСУ тримають оборону у Бахмуті.

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На оприлюднених кадрах український захисник показав, що відбувається у селищі Опитне неподалік від Бахмута. На відео чути перестрілки та вибухи. Як влучно описали це відео у мережі: "Бахмут кровить, здригається, помирає, але воскресає щодня. І все завдяки титанічній праці наших військових".

Ситуація у селищі Опитне: дивіться відео

Інший захисник вже оприлюднив відео із самого Бахмута.

Так наразі виглядає Бахмут. Але він стоїть, він тримається. Бахмут – це Україна,

– наголосив військовий у відео.

Бахмут тримається: дивіться відео

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Яка зараз ситуація біля Бахмута

Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Попри це, речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що воїни ЗСУ контролюють ситуацію.

Череватий спростував російський фейк про те, що Бахмут начебто перебуває у напівоточенні. Тим часом російські окупанти отримали декілька потужних "подарунків" від наших ракетних військ. Вони дещо погасили оптимізм загарбників.

Також Череватий зазначив, що Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів. Лише за 2 грудня зафіксували 261 ворожий обстріл різними артилерійськими системами.