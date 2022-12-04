В сети появились кадры, доказывающие, что ВСУ держат оборону в Бахмуте.

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На обнародованных кадрах украинский защитник показал, что происходит в поселке Опытное недалеко от Бахмута. На видео слышны перестрелки и взрывы. Как точно описали это видео в сети: "Бахмут кровит, вздрагивает, умирает, но воскрешает каждый день. И все благодаря титаническому труду наших военных".

Ситуация в поселке Опытное: смотрите видео

Другой защитник уже обнародовал видео из самого Бахмута.

Так выглядит Бахмут. Но он стоит, он держится. Бахмут – это Украина,

– подчеркнул военный в видео.

Бахмут держится: смотрите видео

В Бахмуте не прекращаются бои: смотрите видео

Какая сейчас ситуация возле Бахмута

Ситуация возле Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Несмотря на это, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что воины ВСУ контролируют ситуацию.

Череватый опроверг российский фейк о том, что Бахмут якобы находится в полуокружении. Тем временем российские оккупанты получили несколько мощных "подарков" от наших ракетных войск. Они несколько угасили оптимизм захватчиков.

Также Череватый отметил, что Бахмут является ключевой точкой завершения войны. Враг ежесуточно идет на штурмы в районе разных мест Бахмута, Соледара и других населенных пунктов. Только за 2 декабря зафиксировали 261 вражеский обстрел разными артиллерийскими системами.