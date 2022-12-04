Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. В Минобороны Великобритании сообщили, что россияне во что бы то ни стало пытаются окружить Бахмут.

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Ведь захват этого населённого пункта имеет для России политическое значение. Как отметил Федоров, российские войска пытаются штурмовать Бахмут долгое время и будут продолжать попытки. Однако старания оккупантов напрасны.

Самый острый и опасный период битвы за Бахмут завершился. Теперь там положение ВСУ улучшилось. Оснований считать, что россияне возьмут Бахмут, нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне несколько месяцев тщетно штурмуют Бахмут

По словам Федорова, тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются с лета. За это время оккупанты могут похвастаться лишь небольшими достижениями на этом участке фронта.

Два небольших населенных пункта к югу от Бахмута – Андреевка и Еленовка в районе Курдюмовки – на время оказались в руках российских войск. Возможно, и сама Курдюмовка или ее часть перешли под контроль россиян,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что данные по поводу Курдюмовки противоречивы. Ведь о захвате этого населенного пункта рапортовали российские военные. Однако Генштаб ВСУ не давал официальных подтверждений. А именно на данные Генштаба нужно ориентироваться по таким вопросам.

Есть ли у оккупантов шансы окружить Бахмут

По словам Федорова, если россияне не смогли окружить Бахмут за все это время, то сейчас у них тем более нет шансов.

Под Бахмутом ситуация улучшилась в пользу Украины после того, как туда были переброшены несколько частей, а, возможно, и соединений, освободившихся из-под Херсона,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что из-за того, что ВСУ получили значительное усиление на Бахмутском направлении, россиянам не стоит надеяться на успехи.

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