Британская разведка в своем новом отчете отметила, что оккупанты продолжают направлять значительную часть своей военной мощи вдоль примерно 15-километрового сектора укрепленной линии фронта вокруг Бахмута.

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Похоже, что российский план предполагает оцепление города путем тактических наступлений на Север и Юг.

В последние дни Россия, вероятно, добилась небольших успехов на Южной оси этого нападения, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка,

– говорится в сообщении.

Россия поставила взятие Бахмута в приоритет

Британские аналитики подчеркнули, что с начала августа Россия определила Бахмут как приоритетное направление наступления.

Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя это потенциально позволит России угрожать Краматорскую и Славянскую.

Однако кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная возможность, что взятие Бахмута стало для России прежде всего символической, политической целью.

– отметили в разведке.

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