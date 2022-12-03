Британская разведка в своем новом отчете отметила, что оккупанты продолжают направлять значительную часть своей военной мощи вдоль примерно 15-километрового сектора укрепленной линии фронта вокруг Бахмута.

Внимание За Бахмут идут ожесточенные бои, удары ВСУ на Запорожье: карта боевых действий по состоянию на 3 декабря

Похоже, что российский план предполагает оцепление города путем тактических наступлений на Север и Юг.

В последние дни Россия, вероятно, добилась небольших успехов на Южной оси этого нападения, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка,
– говорится в сообщении.

Россия поставила взятие Бахмута в приоритет

Британские аналитики подчеркнули, что с начала августа Россия определила Бахмут как приоритетное направление наступления.

Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя это потенциально позволит России угрожать Краматорскую и Славянскую.

Однако кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная возможность, что взятие Бахмута стало для России прежде всего символической, политической целью.
– отметили в разведке.

Битва за Бахмут: последние новости

  • Бои за Бахмут ведутся уже несколько месяцев. За сутки россияне наносят 180 – 200 ударов с артиллерии по украинским военным. В этом направлении враг действует наиболее агрессивно.
  • 30 ноября российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка, к югу от Бахмута.
  • В Институте по изучению войны заявили, что в Бахмуте Россия повторяет сценарий Северодонецка и Лисичанская.
  • В то же время украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери. Недавно наши спецназовцы уничтожили пункт наблюдения россиян.