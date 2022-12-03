Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины. 24 канал публикует карту боевых действий по состоянию на 3 декабря.

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13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения;

4 ракетных удара по гражданским объектам Днепра и Запорожья, Заречного Запорожской области и Константиновки Донецкой области;

более 10 обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Карта боевых действий:

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Гремяч и Гай Черниговской области, а также Нововасильевка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Ударил из авиации неподалеку от Кисловки и Новоселовского.

На Лиманском и Бахмутском направлениях россияне сосредотачиваются на наступательных действиях. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области.

Важно! Бахмутское направление сейчас без преувеличения самое горячее. Россияне бросают все свои силы, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте.

У Бахмута продолжаются ожесточенные бои:

На Авдеевском направлении огневое поражение из артиллерии разных типов получили районы Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне обороняются. Обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Недалеко от Угледара зафиксированы вражеские авиаудары.

На Запорожском направлении захватчики укрепляют передовые позиции и ведут оборону. Огневое влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

На Херсонском направлении россияне обороняются. Обстрелы из артиллерии зафиксированы в населенных пунктах на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области.

Также оккупанты обстреливают гражданское население в Херсоне и его пригородах.

Где оккупанты терпят наибольшие потери

Только за первое декабря недалеко от Каменского Запорожской области оккупанты потеряли до 100 человек ранеными. Кроме этого, в тот же день в Купянском районе Харьковской области сбит вражеский вертолет.

Где находится Каменское:

В Горловку Донецкой области в период с 30 ноября по первое декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов с Бахмутского направления.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника;

удар по взводному опорному пункту россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили: