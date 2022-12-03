Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі Збройних Сил України. 24 канал публікує карту бойових дій станом на 3 грудня.

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13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення;

4 ракетних удари по цивільних об'єктах Дніпра і Запоріжжя, Зарічного Запорізької області та Костянтинівки на Донеччині;

понад 10 обстрілів з РСЗВ по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Карта бойових дій:

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Грем'яч і Гай Чернігівської області, а також Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Вдарив з авіації неподалік Кислівки та Новоселівського.

На Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни зосереджуються на наступальних діях. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині.

Важливо! Бахмутський напрямок нині без перебільшення найгарячіший. Росіяни кидають усі свої сили, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті.

Біля Бахмута тривають запеклі бої:

На Авдіївському напрямку вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни обороняються. Обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Неподалік Вугледара зафіксовано ворожі авіаудари.

На Запорізькому напрямку загарбники зміцнюють передові позиції та ведуть оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку росіяни обороняються. Обстріли з артилерії зафіксовано в населених пунктах на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.

Також окупанти обстрілюють цивільне населення в Херсоні та його передмістях.

Де окупанти зазнають найбільших втрат

Лише за перше грудня неподалік Кам'янського Запорізької області окупанти втратили до 100 осіб пораненими. Крім цього, того ж дня в Куп'янському районі Харківської області збито ворожий гелікоптер.

Де розташоване Кам'янське:

У Горлівку Донецької області в період з 30 листопада по перше грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів з Бахмутського напрямку.

Українська авіація протягом поточної доби завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога;

2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника;

удар по взводному опорному пункту росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили: