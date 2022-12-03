Британська розвідка у своєму новому звіті зазначила, що окупанти продовжують направляти значну частину своєї військової потужності вздовж приблизно 15-кілометрового сектора укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.
Увага За Бахмут точаться запеклі бої, удари ЗСУ на Запоріжжі: карта бойових дій станом на 3 грудня
Схоже, що російський план передбачає оточення міста шляхом тактичних наступів на Північ і Південь.
Останніми днями Росія, ймовірно, досягла невеликих успіхів на Південній осі цього нападу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо річки Бахмутка,
– йдеться у повідомленні.
Росія поставила взяття Бахмута у пріоритет
Британські аналітики наголосили, що з початку серпня Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок наступу.
Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча це потенційно дозволить Росії загрожувати Краматорську та Слов'янську.
Проте кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна можливість, що взяття Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою,
– зазначили у розвідці.
Битва за Бахмут: останні новини
- Бої за Бахмут точаться уже кілька місяців. За добу росіяни завдають 180 – 200 ударів з артилерії по українських військових. На цьому напрямку ворог діє найбільш агресивно.
- 30 листопада російським військам вдалось вибити підрозділи ЗСУ з деяких позицій біля сіл Курдюмівка та Озарянівка, південніше Бахмута.
- В Інституті з вивчення війни заявили, що в Бахмуті Росія повторює сценарій Сєвєродонецька та Лисичанська.
- Водночас українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат. Нещодавно наші спецпризначенці знищили пункт спостереження росіян.