Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. У Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни будь-що намагаються оточити Бахмут.

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Адже захоплення цього населеного пункту має для Росії політичне значення. Як зазначив Федоров, російські війська намагаються штурмувати Бахмут впродовж тривалого часу і будуть продовжувати спроби. Однак намагання окупантів марні.

Найгостріший та найнебезпечніший період битви за Бахмут завершився. Тепер там становище ЗСУ покращилося. Підстав вважати, що росіяни візьмуть Бахмут, немає,

– наголосив військовий експерт.

Росіяни кілька місяців марно штурмують Бахмут

За словами Федорова, важкі бої на Бахмутському напрямку тривають з літа. За цей час окупанти можуть похвалитися лише невеликими досягненнями на цій ділянці фронту.

Два невеликих населених пункти на південь від Бахмута – Андріївка і Оленівка у районі Курдюмівки – на певний час опинилися в руках російських військ. Можливо, й сама Курдюмівка чи її частина перейшла під контроль росіян,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що дані з приводу Курдюмівки суперечливі. Адже про захоплення цього селища рапортували російські військові. Втім, Генштаб ЗСУ не давав офіційних підтверджень. А саме на дані Генштабу потрібно орієнтуватися у таких питаннях.

Чи є в окупантів шанси оточити Бахмут

За словами Федорова, якщо росіяни не змогли оточити Бахмут за весь цей час, то зараз у них тим паче немає шансів.

Під Бахмутом ситуація покращилася на користь України після того, як туди були перекинуті кілька частин, а, можливо, й з'єднань, які звільнилися з-під Херсона,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що через те, що ЗСУ отримали значне підсилення на Бахмутському напрямку, росіянам не варто сподіватися на успіхи.

Юрій Федоров оцінив ситуацію під Бахмутом: дивіться відео

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