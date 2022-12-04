Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. У Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни будь-що намагаються оточити Бахмут.
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Адже захоплення цього населеного пункту має для Росії політичне значення. Як зазначив Федоров, російські війська намагаються штурмувати Бахмут впродовж тривалого часу і будуть продовжувати спроби. Однак намагання окупантів марні.
Найгостріший та найнебезпечніший період битви за Бахмут завершився. Тепер там становище ЗСУ покращилося. Підстав вважати, що росіяни візьмуть Бахмут, немає,
– наголосив військовий експерт.
Росіяни кілька місяців марно штурмують Бахмут
За словами Федорова, важкі бої на Бахмутському напрямку тривають з літа. За цей час окупанти можуть похвалитися лише невеликими досягненнями на цій ділянці фронту.
Два невеликих населених пункти на південь від Бахмута – Андріївка і Оленівка у районі Курдюмівки – на певний час опинилися в руках російських військ. Можливо, й сама Курдюмівка чи її частина перейшла під контроль росіян,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що дані з приводу Курдюмівки суперечливі. Адже про захоплення цього селища рапортували російські військові. Втім, Генштаб ЗСУ не давав офіційних підтверджень. А саме на дані Генштабу потрібно орієнтуватися у таких питаннях.
Чи є в окупантів шанси оточити Бахмут
За словами Федорова, якщо росіяни не змогли оточити Бахмут за весь цей час, то зараз у них тим паче немає шансів.
Під Бахмутом ситуація покращилася на користь України після того, як туди були перекинуті кілька частин, а, можливо, й з'єднань, які звільнилися з-під Херсона,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що через те, що ЗСУ отримали значне підсилення на Бахмутському напрямку, росіянам не варто сподіватися на успіхи.
Юрій Федоров оцінив ситуацію під Бахмутом: дивіться відео
Бої за Бахмут: останні новини
- Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Однак воїни ЗСУ контролюють ситуацію.
- Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Саме тому ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів.
- Військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що спочатку Бахмут справді мав для росіян оперативну цінність, але зараз перетворився у такий собі "капкан". Адже під час безрезультатних спроб захопити місто окупанти зазнають шалених втрат.