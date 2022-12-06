Наприклад, такий показник вірогідності знищення цілей зазначений у тактико-технічних характеристиках ЗРК Patriot, NASAMS та IRIS-T. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Чому росіяни перейшли до масованих обстрілів

Окрім того, є ще один важливий аспект – чим більше ракет запускається, тим важче їх збивати. Саме тому росіяни й перешли до масованих ракетних атак. Вони розуміють, що абсолютна більшість ракет буде збита, але, враховуючи їхню велику кількість, певна частина все одно прорве протиповітряну оборону.

Це пов'язано з тим, що у кожного зенітно-ракетного комплексу є поняття кількості цілей, які він може одночасно обстрілювати та банально – запас ракет,

– пояснив військовий експерт.

Так, якщо на умовний ЗРК "Бук" летить 5 ракет, то він може відпрацювати лише по чотирьох цілях. А далі його прикриває інша система ППО. Саме тому протиповітряну оборону вибудовують ешелонами.

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Ризик повторної атаки наступного дня

Якщо продивитися всю статистику ракетних атак окупантів, починаючи з жовтня, коли вони перейшли до масованих обстрілів, то зазвичай наступного дня вони дострілюють те, що не встигли. Крім того, загарбники намагаються "спіймати" нашу ППО на переміщенні зенітно-ракетних комплексів.

"Чи буде зараз так? Ніхто прогнозувати не буде, але завжди треба пам'ятати, що така можливість є і бути уважним до сигналів повітряної тривоги", – наголосив Катков.

Чому окупанти давно не використовували "Shahed 136"

Російські загарбники давно не застосовували іранські дрони-камікадзе "Shahed 136" під час масованих ударів по Україні. Насправді навіть невідомо, чи отримала країна-агресорка нову партію БпЛА та чи накопичила необхідну для атаки кількість. До того ж є питання до їхньої ефективності.

Є аспект, пов'язаний з погодними умовами. "Шахіди" – це ж не вундерваффе, якась дивовижна зброя. Насправді це доволі примітивний дрон і є питання щодо можливості його експлуатації під час таких умов як обмерзання,

– зауважив військовий експерт.

Чому росіянам не вдалось влаштувати наймасованішу атаку

На супутникових знімках з російського аеродрому "Енгельс" видно, що там є серйозні пошкодження. Так, один з ворожих бомбардувальників ТУ-95 залитий протипожежною піною. Тож 5 грудня окупанти не змогли запустити кілька бортів.

Навіть якщо вони не підійняли два ТУ-95, то це "мінус" 12 ракет або навіть 16, залежно від того, скільки в нього підвісів,

– відзначив військовий експерт.

Крім того, внаслідок "неприємності" на авіабазі під Рязанню пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. На думку Каткова, найімовірніше, що він піде на списання, адже в нього немає частини хвоста та зім'яті форсажні камери.

Інший аспект полягає в тому, що Росія також використовує для масованих атак крилаті ракети морського базування. Для їхнього запуску використовують малі ракетні кораблі класу "Буян" або фрегати класу "Адмірал Макаров".

Так, під час вибухів у Севастопольській бухті 29 жовтня один з фрегатів цього типу був пошкоджений і досі не може вийти в море. Це означає, що Росія втрачає можливість запуску ще 8 ракет.

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