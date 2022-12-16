Ворожі обстріли знеструмили залізницю в 4 областях

Так, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та вокзалах,

– наголосили в компанії.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Харків повністю знеструмлений

Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено. Метро призупинило роботу.

Водночас Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.

Зауважте: у деяких областях ввели аварійні відключення світла. Де немає світла через масовану атаку – читайте далі в матеріалі 24 каналу.