Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Зокрема, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 8:20 повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет.

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За словами речниці ОК "Південь", Росія справді може завдавати масованого ракетного удару по Україні.

Цілком імовірне повторення масованої ракетної атаки. Але паніці піддаватися не слід. Необхідно перейти в укриття і дочекатися, доки по регіону буде оголошено відбій ракетної небезпеки,

– наголосила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що сили оборони працюють та відстежують ситуацію. Також, за її словами, не виключено, що Росія, окрім ракет, застосує дрони-камікадзе.

Чи є загроза з Чорного моря

Як повідомила Гуменюк, станом на 8:30 годину у Чорному морі немає кораблів-ракетоносіїв на бойовому курсі.

"Однак пам'ятаємо, що ракетна небезпека може тривати декілька годин, протягом яких ці ракетоносії можуть долучитися до атаки. Як правило, такі ракети типу "Калібр", які несуть ці кораблі, ворог використовує для атаки по конкретних об'єктах критичної інфраструктури", – сказала речниця ОК "Південь".