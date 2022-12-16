Об этом 24 канала рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким около 8:20 сообщил, что Россия выпустила около 60 ракет.

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По словам спикера ОК "Юг", Россия действительно может нанести массированный ракетный удар по Украине.

Вполне вероятно повторение массированной ракетной атаки. Но панике поддаваться не следует. Необходимо перейти в укрытие и дождаться, пока по региону будет объявлен отбой ракетной опасности,

– подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что силы обороны работают и отслеживают ситуацию. Также, по ее словам, не исключено, что Россия, кроме ракет, применит дроны-камикадзе.

Есть ли угроза из Черного моря

Как сообщила Гуменюк, по состоянию на 8:30 в Черном море нет кораблей-ракетоносителей на боевом курсе.

"Однако помним, что ракетная опасность может длиться несколько часов, в течение которых эти ракетоносители могут присоединиться к атаке. Как правило, такие ракеты типа "Калибр", которые несут эти корабли, враг использует для атаки по конкретным объектам критической инфраструктуры" , – сказала спикер ОК "Юг".