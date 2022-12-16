Людей призывали не паниковать. Обо всех изменениях будут оперативно информировать, сообщает 24 канал.

Важно Вполне вероятен новый массированный обстрел, – ОК "Юг" о ракетной угрозе

В каких областях выключают свет

Житомирская

Сначала соответствующее решение приняли в Житомирской области. Людям сообщили, что на территории области энергетики применяют отключение энергоснабжения. Это сделали, чтобы предотвратить масштабные повреждения, если будут прилеты.

Черкасская

Позже сообщили, что аварийное отключение применяют на территории Черкасской области. Там зафиксирована повышенная ракетная опасность.