Людей закликали не панікувати. Про всі зміни оперативно інформуватимуть, повідомляє 24 канал .

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У яких областях вимикають світло

Житомирська

Спершу відповідне рішення ухвалили на Житомирщині. Людям повідомили, що на території області енергетики застосовують вимкнення енергопостачання. Це зробили, щоб запобігти масштабним пошкодженням, якщо російські ракети таки влучать.

Черкаська

Згодом повідомили, що аварійне вимкнення застосували на території Черкаської області. Там зафіксували підвищену ракетну небезпеку.