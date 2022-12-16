Керівника ОПУ Михайло Подоляк прокоментував чергову масовану атаку російських загарбників.

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Подоляк наголосив, що Росія вдалась до чергового обстрілу українських міст, енергетики та житлових будинків.

Радник голови Офісу президента вкотре розкритикував пропозиції світових лідерів, які пропонують "мирне врегулювання", аби "зберегти обличчя" Владіміру Путіну.

Чи варто ще більше гальмувати процес передачі ППО, щоб "не допустити ескалації"?,

– пише Подоляк.