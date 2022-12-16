Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Таким чином, Росія продовжує атакувати важливу інфраструктуру України.
До теми Очікуємо біля 60 ракет, частина вже в небі України, – Кім про масовану атаку ворога
Окупанти запустили по Україні 60 ракет
За словами Ігната, ракети запустили з літаків ТУ-95, Х-555, Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря.
Ще маємо пуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів",
– зазначив він.
Ігнат наголосив, що цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках.
Зверніть увагу, що повітряна тривога по всій Україні триває.
Новий масований удар по Україні: що відомо
- Російські військові зранку 16 грудня вкотре масовано атакували територію України ракетами.
- Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. Повідомлялося, що в обох областях працює протиповітряна оборона.
- Крім того, звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі. Там також повідомляли про роботу ППО.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України. Втім, він не назвав області.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих на Харківщині немає. Крім того, внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.
- У Києві мер заявив про вибухи в Деснянському районі. Крім того, вибух пролунали в Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.
- В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.
- До речі, на тлі масованої атаки Росії в низці областей України зранку почали застосовувати аварійні вимкнення світла.