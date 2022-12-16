Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Таким образом, Россия продолжает атаковать важную инфраструктуру Украины.

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Оккупанты запустили по Украине 60 ракет

По словам Игната, ракеты запустили из самолетов ТУ-95, Х-555, Х-101. Также есть пуски "Калибров" с Черного моря.

Еще есть пуски ракет С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту 22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе замечено присутствие Миг 31К, (гипотетических) носителей "Кинжалов",

– отметил он.

Игнат подчеркнул, что на этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно, где эти самолеты находятся на стоянках.

Обратите внимание, что воздушная тревога по всей Украине продолжается.

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