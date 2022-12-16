Руководитель ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал очередную массированную атаку российских захватчиков.
К теме Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле
Россия в очередной раз продемонстрировала, что она действует как страна-террористка. 16 декабря оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по мирным городам Украины.
Источник:Михаил Подоляк
Руководитель ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал очередную массированную атаку российских захватчиков.
К теме Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле