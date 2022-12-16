Надзвичайну ситуацію запроваджували через удари по українських теплоелектростанціях, гідроелектростанціях і підстанціях магістральних мереж та після втрати понад 50% споживання. Режим НС стосувався лише ринкових операцій.
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Надзвичайний стан скасували
Компанія проінформувала про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України. Запровадження НС передувала масована ракетна атака.
Зокрема, від обстрілів пошкодились теплові електростанції, гідроелектростанції та підстанції магістральних мереж.
Що передбачає НС в енергосистемі
Директор "Центру досліджень енергетик" Олександр Харченко розповів, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більш як 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою).
Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.
Водночас в Укренерго повідомили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується виключно ринкових операцій.
Росія обстріляла Україну 16 грудня: основне
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