Надзвичайну ситуацію запроваджували через удари по українських теплоелектростанціях, гідроелектростанціях і підстанціях магістральних мереж та після втрати понад 50% споживання. Режим НС стосувався лише ринкових операцій.

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Надзвичайний стан скасували

Компанія проінформувала про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України. Запровадження НС передувала масована ракетна атака.

Зокрема, від обстрілів пошкодились теплові електростанції, гідроелектростанції та підстанції магістральних мереж.

Що передбачає НС в енергосистемі

Директор "Центру досліджень енергетик" Олександр Харченко розповів, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більш як 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою).

Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

Водночас в Укренерго повідомили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується виключно ринкових операцій.

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