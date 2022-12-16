Чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинским теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей и потере более 50% потребления. Режим ЧС касался только рыночных операций.

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Чрезвычайное состояние отменили

Компания проинформировала о прекращении чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины. Введению ЧС предшествовала массированная ракетная атака.

В частности, от обстрелов были повреждены тепловые электростанции, гидроэлектростанции и подстанции магистральных сетей.

Что значит ЧС в энергосистеме

Директор "Центра исследований энергетик" Александр Харченко рассказал, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

В то же время в Укрэнерго сообщили , что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается только рыночных операций.

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