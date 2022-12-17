Зокрема, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі уночі 17 грудня, пише 24 канал.

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Росіяни тікають з Криму

Пропагандистські канали повідомили про нібито "диверсію", унаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Однак ця інформація ще потребує підтверджень.

Далі в телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи у Бахчисараї. Однак жодної іншої інформації, окрім як самого факту станом на 2:30 не було.

Після вибухів в Криму росіяни почали масово тікати з півострова. На Кримському мосту утворилися величезні черги, які помалу просувалися.

Як росіяни тікають з Криму: дивіться відео

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