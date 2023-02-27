Об этом 24 Каналу рассказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым (в 2017 – 2018 годах) Борис Бабин. По его словам, военное присутствие оккупантов на полуострове достаточно велико уже несколько лет. Это не раз отражалось в экспертных отчетах и международных документах.

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Крым – ключевой логистический хаб оккупантов на Юге

Как отметил Бабин, полуостров Крым – один из основных плацдармов российской агрессии на материковом Юге. Оккупанты сделали из него масштабную "военную базу". Там лечат раненых, свозят мобилизованных, ремонтируют технику. Все эти формирования на полуострове нужно демилитаризировать.

Агрессия из Крыма происходит и в воздухе, и на море, и в киберпространстве. Здесь можем говорить, что без полной демилитаризации оккупационных структур и вообще без деоккупации Крыма нельзя обеспечить безопасность ни Украины, ни всего мира. Ведь те преступные замыслы, которые они хотели реализовать в Крыму, выходят далеко за пределы Украины.

– отметил Бабин.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких организационных или правовых факторов, которые мешали бы Украине деоккупировать Крым тем путем, который изберут в Вооруженных Силах. До полномасштабной войны партнеры настаивали на политико-дипломатическом разрешении конфликта. Но теперь все совсем по-другому: Россия напала полномасштабно, а мир изменился.

Украина обязательно освободит Крым от оккупантов