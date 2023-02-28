Журналіст потрапив у Крим з Росії

І у тексті своєї статті, і у відео журналіст освітив, що потрапив на територію анексованого півострова з території країни-окупантки через Кримський міст.

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NBC News приїхав до Криму поїздом з Москви через Керченський міст, який був підірваний минулої осені, що стало стратегічним і символічним ударом по Путіну. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якби бій дійшов до цього півострова,

– заявили в статті.

У своїй статті журналіст описав життя на тимчасово окупованому півострові, зокрема, у Севастополі, висвітливши поширення російської військової культури. Так, він повідомив про наявність провійськових банерів на вулицях та про магазини російської армії з іграшками у вигляді зброї для дітей.

Також він висвітлив думки деяких людей, заявивши, що більшість його співрозмовників у Криму називають півострів територією Росії та заперечують залякування. Ба більше, ці співрозмовники буцімто готові самі одягнути форму та "стати на захист" своєї землі.

В NBC News коротко згадали й про придушення свободи слова на півострові, однак разом з тим заявили, що і до анексії населення Криму було "більш промосковським, ніж на решті території України".

І після висвітлення таких проросійських настроїв в NBC News лише коротким абзацом згадали про нещодавнє звинувачення ООН Росії в позасудових вбивствах, викраданнях, політично вмотивованих переслідуваннях, дискримінації та насильстві в Криму, цілями яких протягом багатьох років були кримські татари.

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Ані про численні випадки репресій протягом багатьох років, ані про депортації, ані про заселення півострова росіянами у "Погляді з Криму" не йдеться, що вочевидь сильно спотворює матеріал. А також в умовах режиму, що придушує свободу слова, свідчення людей на півострові в NBC News висвітлюють як тамтешню громадську думку.

В МЗС України відреагували на порушення законодавства

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу підкреслив, що відвідання тимчасово окупованого Криму з території Росії є порушенням законодавства України.

Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в'їзду в Україну,

– наголосив він.

Тож тепер, за словами речника, компетентні органи України встановлюють обставини правопорушення. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.