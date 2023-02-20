Прикрий інцидент стався у Ковелі, неподалік залізничного мосту. Повідомляють, що ніхто не травмувався.

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Що відомо про прикрий інцидент

Залізничники ставили локомотив на рейки впродовж цілого дня. Чому саме сталась аварія, наразі невідомо, справу розслідує поліція.

За даними прокуратури, аварія сталася в ніч з 18 на 19 лютого у районі залізничного мосту через річку Турія в Ковелі. Однак правоохоронці прокоментували інцидент лише у понеділок, 20 лютого.

Місцеве видання "Ковель.Медіа" повідомляє, що локомотив завалився під кутом 45 градусів орієнтовно за 200 метрів від залізничного мосту. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора. Локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки 19 лютого близько 20:00 години.

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"Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає максимум до трьох років обмеження волі.

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