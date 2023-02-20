Досадный инцидент произошел в Ковеле, недалеко от железнодорожного моста. Сообщается, что никто не травмировался.

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Что известно о досадном инциденте

Железнодорожники ставили локомотив на рельсы целый день. Почему именно произошла авария, неизвестно, дело расследует полиция.

По данным прокуратуры, авария произошла в ночь с 18 на 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия в Ковеле. Однако правоохранители прокомментировали инцидент только в понедельник, 20 февраля.

Местное издание "Ковель.Медиа" сообщает, что локомотив рухнул под углом 45 градусов ориентировочно в 200 метрах от железнодорожного моста. Первый вагон также накренился, но его удержала электрическая опора. Локомотив, приписанный к Ковельскому локомотивному депо, удалось полностью поднять и поставить на рельсы 19 февраля около 20:00.

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"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает максимум три года ограничения свободы.

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