Синоптики попереджають, що гроза суне на західні регіони України. Яка ситуація з погодою у Львові – інформує 24 Канал.
До теми Частину України накриють грози, град і шквали: прогноз погоди на 24 червня
Гроза суне на Львівщину
Львів увечері 23 червня накрила негода – у місті та області потужна злива. Також попереджають про грозу та можливий град.
Негода накриває Львівщину – більше фото у галереї
Мер міста Андрій Садовий закликав львів'ян триматися якомога далі від дерев.
У Львові дуже потужна злива та буревій. Будь ласка, тримайтесь якомога далі від дерев,
– наголосив Садовий.
Чорне небо над Львівщиною – моторошні кадри
У мережі вже повідомляють про падіння дерев. До слова, на дорозі Пустомити – Щирець зірвало дерево, яке частково перекрило дорогу. Місцями вода навіть почала заходити у будівлі.
Дерево впало на дорогу: дивіться відео
Злива у Львові: дивіться відео
Небо над містом почорніло буквально за кілька хвилин. Моторошні кадри із соцмереж нагадують ніби фільм про апокаліпсис.
Чорне небо над Львовом: дивіться відео
Деякі вулиці міста вже підтопило унаслідок потужної зливи. Транспортним засобам доводиться майже пливти дорогами.
Затоплені вулиці Львівщини: дивіться відео
Окрім того, у мережі повідомляють, що унаслідок негоди львів'ян можуть очікувати аварійні відключення електроенергії.
Укргідрометцентр попередив, що негода у Львові та на Волині триватиме у другій половині дня 23 червня та протягом дня 24 червня. Окрім злив та грози, можливий також град і шквальний вітер до 15 – 20 метрів на секунду. Через це на Заході оголошено І рівень небезпеки.
Град на околицях Львова: дивіться відео
Негода накрила й Івано-Франківськ
Потужна гроза накрила західні регіони. В Івано-Франківську також почалася негода – у місті почалася злива, а блискавки й грім нажахали містян.
Моторошне небо в Івано-Франківську / Фото із соцмереж
Потужна гроза на Заході: дивіться відео