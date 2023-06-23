Синоптики попереджають, що гроза суне на західні регіони України. Яка ситуація з погодою у Львові – інформує 24 Канал.

До теми Частину України накриють грози, град і шквали: прогноз погоди на 24 червня

Гроза суне на Львівщину

Львів увечері 23 червня накрила негода – у місті та області потужна злива. Також попереджають про грозу та можливий град.

Негода накриває Львівщину – більше фото у галереї

Мер міста Андрій Садовий закликав львів'ян триматися якомога далі від дерев.

У Львові дуже потужна злива та буревій. Будь ласка, тримайтесь якомога далі від дерев,

– наголосив Садовий.

Чорне небо над Львівщиною – моторошні кадри

У мережі вже повідомляють про падіння дерев. До слова, на дорозі Пустомити – Щирець зірвало дерево, яке частково перекрило дорогу. Місцями вода навіть почала заходити у будівлі.

Дерево впало на дорогу: дивіться відео

Злива у Львові: дивіться відео

Небо над містом почорніло буквально за кілька хвилин. Моторошні кадри із соцмереж нагадують ніби фільм про апокаліпсис.

Чорне небо над Львовом: дивіться відео

Деякі вулиці міста вже підтопило унаслідок потужної зливи. Транспортним засобам доводиться майже пливти дорогами.

Затоплені вулиці Львівщини: дивіться відео

Окрім того, у мережі повідомляють, що унаслідок негоди львів'ян можуть очікувати аварійні відключення електроенергії.

Укргідрометцентр попередив, що негода у Львові та на Волині триватиме у другій половині дня 23 червня та протягом дня 24 червня. Окрім злив та грози, можливий також град і шквальний вітер до 15 – 20 метрів на секунду. Через це на Заході оголошено І рівень небезпеки.

Град на околицях Львова: дивіться відео

Негода накрила й Івано-Франківськ

Потужна гроза накрила західні регіони. В Івано-Франківську також почалася негода – у місті почалася злива, а блискавки й грім нажахали містян.

Моторошне небо в Івано-Франківську / Фото із соцмереж

Потужна гроза на Заході: дивіться відео