Пропасть образовалась размером 5 на 7 метров. Это уже третья такая воронка в микрорайоне.

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На Прикарпатье образовалась пропасть

Как рассказал городской голова Калуша Андрей Найда, ко всем последствиям непогоды добавилось образование новой провальной воронки размером 5 на 7 метров.

Это уже третья такая воронка в этом микрорайоне,

– отметил он.



Пропасть в Калуше / Скриншот с видео

По словам мэра, ситуацию контролируют. Сейчас ожидается приезд представителей Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, которые должны провести исследования.

"Сейчас мы анализируем ее расширение. Как только это прекратится, мы будем производить ее засыпание", – добавил Найда.

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