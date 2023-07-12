Пропасть образовалась размером 5 на 7 метров. Это уже третья такая воронка в микрорайоне.
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На Прикарпатье образовалась пропасть
Как рассказал городской голова Калуша Андрей Найда, ко всем последствиям непогоды добавилось образование новой провальной воронки размером 5 на 7 метров.
Это уже третья такая воронка в этом микрорайоне,
– отметил он.
Пропасть в Калуше / Скриншот с видео
По словам мэра, ситуацию контролируют. Сейчас ожидается приезд представителей Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, которые должны провести исследования.
"Сейчас мы анализируем ее расширение. Как только это прекратится, мы будем производить ее засыпание", – добавил Найда.
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