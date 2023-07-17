Синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Где ждать осадков на этот раз, рассказывает 24 Канал.

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В каких регионах снова будет дождь

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 17 июля кратковременные дожди и грозы снова пройдут в западных областях. В то же время, там ожидается летняя жара до +33 градусов (это в тени, на солнце же – еще больше).

18 июля в западных, северных, большинстве центральных местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами,

– отметили синоптики.

Заметим, что дальше осадки снова усилятся и скоро, вероятно, накроют всю территорию нашего государства. Не забудьте подготовить свои дождевики и зонтики. Кроме того, пригодятся резиновые сапоги.

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Прогноз погоды на 17 июля. Скриншот из Укргидрометцентра.

Добавим, ранее в комментарии 24 Канала синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера. Во время них перерыв между осадками более 3 часов. Кроме того, такие дожди не слишком продолжительны, могут идти, прекращаться, а затем снова восстанавливаться.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 июля / Скриншот из Укргидрометцентра