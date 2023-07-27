Осенью и зимой Россия может снова бить по украинским городам и селам, обстреливая критическую инфраструктуру. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия ударила по Украине "Калибрами", Х-101/Х-555 и "Кинжалами": что известно о дерзкой атаке

Те же ракеты Х-101 или Х-555, которыми атаковали вчера (26 июля – 24 Канал), они не применяли месяц. Наверное, они месяц их производили. По данным Генштаба, в общей сложности где-то 100 ракет в месяц они производят. Я имею в виду дальнобойных, высокоточных,

– отметил Игнат.

По его мнению, нужно готовиться к новым обстрелам. Сейчас количество ракет у россиян меньше, чем было в 2022 году, но не время расслабляться.

О том, что у России достаточно ресурса, свидетельствует массированная атака по Украине 26 июля. К тому же россияне допроизводят новые ракеты.

Вероятно, между ракетами и дронами Россия выберет именно беспилотники, потому что их произвести дешевле и проще. К тому же государство-агрессор уже строит на своей территории заводы по изготовлению ударных БПЛА.

Что было прошлой зимой

С сентября 2022 года по март 2023 года наши силы ПВО сбили около 750 дронов и 750 ракет. Тогда враг использовал "Калибры" и ракеты Х-101, Х-555, а также "Шахеды".

Чтобы сбить российское железо, пошло много средств. Поэтому сейчас следует усилить наше ПВО тем, что предоставляют западные партнеры.

Смотрите также Летучая смерть: особенности крылатых ракет Х-101, которыми Россия обстреляла Хмельницкую область