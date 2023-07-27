Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, ВСУ мастерски борются с российскими беспилотниками.
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Как ВСУ борются с дронами врага
Федоренко отметил, что Силы обороны с помощью радиоэлектронной разведки обнаруживают на опережение разведывательные беспилотники россиян, свидетельствующие о том, что вскоре должен лететь ударный дрон. Достаточно мощно работают наши системы ПВО и РЭБ.
Силы обороны научились приземлять разведывательные дроны и использовать их против врага. Также ведется маскировка позиций, обустройство, чтобы даже если россияне и смогли пройти воздушное пространство, запустить беспилотник "Ланцет" ударного типа действия, то при поражении наших позиций потери были минимальные,
– объяснил он.
Военный подчеркнул, что на Донецком и Луганском направлениях оккупанты преобладают в количестве дронов, но не в качестве. Силы обороны показывают гораздо больший результат.
Россия пугает, что увеличивает производство "Ланцетов"
- "Ланцет" – это российский боражирующий боеприпас. Его скорость движения в воздухе составляет до 300 километров в час, радиус полета – до 40 километров. Максимальный вес дрона – 12 килограммов.
- Российские оккупанты хвастались, что смогли в 50 раз нарастить производство "Ланцетов". Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Россия действительно увеличивает объемы производства этих дронов. Однако страна-агрессорка завышает данные о реальных объемах.
- Офицер ВСУ Арти Грин рассказал, что захватчики довольно часто используют на войне против Украины баражирующие боеприпасы "Ланцет". Это довольно неприятное оружие, но против него тоже удается бороться. В первую очередь говорится о методах маскировки.