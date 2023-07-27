Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, ВСУ мастерски борются с российскими беспилотниками.

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Как ВСУ борются с дронами врага

Федоренко отметил, что Силы обороны с помощью радиоэлектронной разведки обнаруживают на опережение разведывательные беспилотники россиян, свидетельствующие о том, что вскоре должен лететь ударный дрон. Достаточно мощно работают наши системы ПВО и РЭБ.

Силы обороны научились приземлять разведывательные дроны и использовать их против врага. Также ведется маскировка позиций, обустройство, чтобы даже если россияне и смогли пройти воздушное пространство, запустить беспилотник "Ланцет" ударного типа действия, то при поражении наших позиций потери были минимальные,

– объяснил он.

Военный подчеркнул, что на Донецком и Луганском направлениях оккупанты преобладают в количестве дронов, но не в качестве. Силы обороны показывают гораздо больший результат.

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