Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, ЗСУ майстерно борються з російськими безпілотниками.
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Як ЗСУ борються з дронами ворога
Федоренко зазначив, що Сили оборони за допомогою радіоелектронної розвідки виявляють на випередження розвідувальні безпілотники росіян, що свідчать про те, що незабаром має летіти ударний дрон. Достатньо потужно працюють наші системи ППО та РЕБ.
Сили оборони навчилися приземляти розвідувальні дрони і застосовувати їх проти ворога. Також ведеться маскування позицій, облаштування, щоб навіть якщо росіяни і змогли пройти повітряний простір, запустити безпілотник "Ланцет" ударного типу дії, то при ураженні наших позицій втрати були мінімальні,
– пояснив він.
Військовий підкреслив, що на Донецькому та Луганському напрямках окупанти переважають у кількості дронів, але не у якості. Сили оборони показують значно більший результат.
Росія лякає, що збільшує виробництво "Ланцетів"
- "Ланцет" – це російський баражуючий боєприпас. Його швидкість руху в повітрі складає до 300 кілометрів за годину, радіус польоту – до 40 кілометрів. Максимальна вага дрона – 12 кілограмів.
- Російські окупанти хвалилися, що змогли в 50 разів наростити виробництво "Ланцетів". Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Росія дійсно збільшує обсяги виробництва цих дронів. Однак країна-агресорка завищує дані про реальні обсяги.
- Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів, що загарбники досить часто використовують на війні проти України баражуючі боєприпаси "Ланцет". Це досить неприємна зброя, але проти неї також вдається боротися. Насамперед мовиться про методи маскування.